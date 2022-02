Cómo es la vida de Pipo Pescador a los 75 años: dejó la Argentina y vive en un pueblo mágico de Europa

Pocos personajes lograron sumergirse en la vida de los niños como Pipo Pescador, ese legendario animador infantil que cautivó a generaciones y generaciones con su música, su estilo tan amable y divertido de entretener a los gurrumines. Un verdadero clásico constructor de sonrisas por doquier.

Hace cuatro años, Enrique Fischer sintió la necesidad de ejecutar un viraje profundo y tomó una determinación fuerte. Con coraje y proyectando el futuro, el actor armó las valijas y optó por dejar la Argentina para instalarse en un recóndito pueblo en Alemania.

El destino fue Eberbach, una comunidad del interior de ese país y distante unos cien kilómetros de Frankfurt. En ese lugar se radicó, en una casona de cuatro pisos que comparte con su hija Carmela, su yerno Guillermo y su nieto Lucas ,de once años.

Una decisión tajante, pero que se fundamenta en diversas aristas loables. En cuanto a los argumentos de este cambio, Pipo contó: “Las grandes decisiones nunca son por una sola razón. Hace ya siete años que me vine y la primera razón por la que dejé Buenos Aires fue porque allá estaba muy solo. Mi hija y su familia ya se habían instalado en Alemania y yo solía quedarme con ellos dos meses, tres meses”.

Otra de las motivaciones se vincula con la ajetreada profesión que edificó y que lo sumió a perderse muchas experiencias de sus seres queridos, por eso sostuvo: “La segunda razón fue porque yo me perdí la niñez de mi hija Carmela me perdí la niñez de mi nieta Guillermina –ellos vivían en España y yo trabajaba sin parar– y no quería perderme la infancia de mi nieto Lucas, de 11 años. Tenía necesidad de verlo crecer”.

Pero eso no es todo, el foco de la sociedad en su figura también talló en su balanza. “Otra cosa que me empujó fueron esas típicas preguntas: “¿Usted es Pipo Pescador? ¿Por qué no está más en la televisión?”. “¿Usted es Pipo? ¡Pero qué viejo está!”. Para mí, que había dado por terminada mi etapa de actor y animador, la popularidad se volvió una carga horrorosa. Acá yo soy el señor argentino de la casa blanca y grande, soy el abuelo de Lucas”.

Claro que la lejanía le provoca sentimientos, le despierta la sensación de extrañar la Argentina. De ese modo, Enrique reconoció, en la entrevista con Revista Hola, que eso acontece en su interior: “Me fui con llanto y aquí tuve un año de depresión muy fuerte. No es fácil. Pero una vez que logré sentirme como en casa, ¡qué divino! En cuatro horas de tren puedo estar en Venecia o irme a Francia en hora y media de auto”.

Ahora se dedica a fondo en disfrutar tiempo con la familia, camina por el bosque todas las mañanas con su perro, escribe algunos cuentos para España y cada tanto se presenta con su yerno en locales musicales para interpretar con su acordeón unos tangos.