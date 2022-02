Benjamín Vicuña casi renuncia a la nueva novela de Telefe: el escandaloso motivo

Benjamín Vicuña será el protagonista de El primero de nosotros, la esperada nueva novela de Telefe. Pero ahora se reveló que el actor chileno estuvo a punto de renunciar al proyecto durante las primeras semanas de rodaje.

Según publicó la revista Pronto, Vicuña se encontraba muy afectado por lo que estaba sucediendo tras el escándalo del Wandagate. Aunque él no estaba involucrado directamente en la polémica, si lo estuvo su ex pareja, La China Suárez. Esto le generó más de un problema en el ámbito privado por la gran exposición del escándalo.

Según reveló dicho medio, sus compañeros de tira tuvieron que contenerlo en varias oportunidades ya que "llegaba destruido a las grabaciones. Estaba tan mal que pidió morir en la tira. Lo que más le dolió fue la exposición", revelaron fuentes cercanas a la producción.

Pero esto no fue todo. "Hubo un día que llegó muy mal y, por más que es algo privado, se abrió con todos los que estábamos ahí. Tratamos de contenerlo. A Pampita le había llegado una propuesta de trabajo fuera del país que después no se concretó, era lejos, por Dubái, y encima La China también estaba evaluando quedarse en Madrid", agregaron. "Si alguna se va, me cag* la vida", habría expresado Vicuña.

Recordemos que 2021 fue un año cargado de escándalos para La China. En septiembre se separó de Vicuña y luego protagonizó el polémico affaire con Mauro Icardi, que la llevó a una batalla mediática a escala global con Wanda Nara.

En este contexto, en las últimas semanas se filtró la información de que la actriz estaría pensando seriamente en residir de forma permanente en Madrid. "Me cuenta que la China Suárez está pensando muy seriamente instalarse en Madrid", reveló el panelista Gustavo Méndez.