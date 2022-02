¿Nicole Neumann visitó una clínica de fertilidad? Qué dijo la modelo

Desde hace semanas se rumorea que Nicole Neumann y Manuel Urcera se encuentran buscando un bebé. De hecho, en el último tiempo, estas versiones se intensificaron luego de que la modelo se descompensara en medio de las grabaciones de Los 8 escalones del millón.

El suceso generó un gran revuelo y por este motivo, ella decidió salir a hablar. "Me estaban tomando la presión", señaló en diálogo con Susana Roccasalvo. Y sobre la posibilidad de un embarazo, agregó: "No, debe haber sido un pico de estrés o una bajada de presión o no sé".

Nicole Neumann y Manuel Urcera

Además, también se refirió a aquellos que aseguran que junto al piloto fue a una clínica de fertilidad. "Se dicen muchas cosas. Ya lo dijeron antes también pero por ahora no tengo nada para decir", indicó.

Y entusiasmada, reconoció: "Tenemos la familia bastante fusionada y ensamblada pero se habla de agrandar en algún momento... Llegado el tiempo, si es un deseo y una necesidad. ¿Por qué no hacerlo?". A su vez, comentó que sus hijas se enteraron de la "noticia" por los medios, le consultaron si era verdad y ella aseguró que el día que pase, ella se va a encargar de contarles primero antes de que se enteren por otro lado.

Nicole Neumann junto a sus hijas

En varias ocasiones Indiana, Allegra y Sienna, las pequeñas que tuvo con Fabián Cubero, le han pedido que traiga al mundo un bebé con el piloto. "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido", reveló Neumann poco tiempo atrás.