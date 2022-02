Gonzalo Heredia recordó su duro cruce con Pablo Echarri por Nancy Dupláa: “Los actores tenemos…”

Cuando Nancy Dupláa hizo la tira Socias para Adrián Suar en Polka nunca pensó que allí le iba a quedar un hecho que la iba a marcar para siempre. Aunque todos lo oculten, en esa ficción, nacieron casi los únicos problemas de pareja que tuvo la morocha con Pablo Echarri, y todavía se habla de ello.

Gonzalo Heredia fue el “culpable”, quien en sus años de “niñez” tuvo algo con Nancy que muchos dicen que traspasó la pantalla de la novela. Eso provocó la bronca del galán mayor, que incluso alguna vez lo contó en público.

Ahora, el que habló del tema fue el marido de Brenda Gandini, pero intentó mantener un perfil bastante más bajo y culpó al gremio en general: "Yo creo que los actores tenemos el ego más boludo de todos y esas peleas boludas existen, existieron y creo que van a seguir existiendo”.

“No pasa únicamente entre los actores, creo que esto pasa en cualquier profesión en la que te sientas amenazado o amenazada. Siempre habrá como una mínima de competencia, en cualquier lado va a pasar", agregó.

Sobre su futuro en la tele, Heredia contó que "no tengo ídolos o ídolas con las que me moriría trabajar. Lo que siempre me gusta trabajar y me gustaría trabajar en el futuro es con buenas personas, con gente linda". Todo con una sonrisa, claro.

Pero al meterse en el tema Echarri esa sonrisa se borró: "No sé por qué se dijo eso, las veces que me lo he cruzado siempre hemos hablado y hemos sido muy amables el uno con el otro. No tengo ningún problema con él y creo que él tampoco conmigo, pero a veces se necesitan armar ciertas historias y esas cosas".

Aquí, claramente, Heredia quiso escapar del tema, ya que el propio Echarri relató un episodio muy fuerte que se dio en una fiesta de Telefe, donde no se fueron a las manos porque hubo otros famosos que los contuvieron.

En otro momento, Pablio si había sido bien claro: “Cuando uno compite con especímenes masculinos que están dentro de la generación de uno se puede sentir mucho más seguro, pero cuando el pibe es sub 20, uno no puede, no llega”.

“A uno no le dan los pulmones, no me da la elongación, nada. Las rótulas ya no son las mismas. Sentí ese cosquilleo. La verdad que, con todos los actores que trabajó Nancy, muchos fueron amigos míos y fueron muy respetuosos. Creo que tiene que ver con eso, ya que es un trabajo muy cuerpo a cuerpo”, añadió Echarri.

Por último, señaló: "Es muy difícil no confundirse, la verdad es así. Hay que ver lo que construiste vos y en lo que te concentrás. Pero es muy difícil en este trabajo y en las novelas donde hay escenas de amor y besos. La cercanía tan franca genera confusiones a veces”.