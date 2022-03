El categórico posteo de Natalia Oreiro por la invasión de Rusia a Ucrania

Mientras la invasión de Rusia a Ucrania sigue en escalada, los mensajes de exaltación a la paz se multiplican en el mundo, y varios países toman fuertes medidas contra el territorio agresor. En este contexto, las figuras del espectáculos no están al margen del conflicto que mantiene en vilo al mundo y en esta oportunidad Natalia Oreiro compartió un categórico posteo sobre la dramática situación que se vive en aquellas latitudes.

La actriz y cantante uruguaya recibió en noviembre junto a su hijo la ciudadanía rusa. Sin embargo, la artista se está mostrando muy activa en las redes sociales con una postura tomada en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania.

En este sentido, este lunes Natalia Oreiro compartió en su feed de Instagram un posteo con un fondo blanco y letras negras con la palabra “Paz”, en castellano y en ruso.

Para evitar comentarios agresivos en un tema tan sensible, Oreiro cerró la opción de comentarios de sus seguidores, pero la publicación contó con un gran apoyo que se tradujo en más de 10 mil likes en pocas horas.

Además, en los últimos días Natalia Oreiro decidió dejar de publicar fotos y videos tanto de su vida personal como laboral, en un elocuente gesto de su preocupación por el conflicto que preocupa al mundo.

Hace algunos meses, cuando recibió su pasaporte ruso, Oreiro había expresado: “Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy.?? Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común. La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que este compromiso sea cada vez más fuerte.? Gracias a todxs las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”.

Recordemos que Natalia Oreiro explicó que el hecho de ser ciudadana rusa para ella es un gesto simbólico hacia el gran público que tiene en aquel gran territorio, pero que su idea no es irse a vivir allí sino continuar residiendo en nuestro país.