El Tucu López habló de sus planes de tener un hijo con Sabrina Rojas

El Tucu López y Sabrina Rojas transitan por su mejor momento como pareja. La relación se afianza cada día, a tal punto que ya tienen pensado ver la posibilidad de tener un hijo juntos. En varias oportunidades, el conductor de América contó sus ganas de ser padre, y en este contexto favorable las chances de cumplirlo están muy cerca.

Ahora, volvió a referirse al tema durante una entrevista radial. "Lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, tampoco es que está re lejos de querer", reveló López en diálogo con Catalina Dugli por La Once Diez.

En este sentido, se refirió a la relación que tiene con los hijos de la actriz y Luciano Castro. "Invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no vivimos juntos. Nos convertimos en campeones mundiales de armar tetris".

"Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío. Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal", contó El Tucu. "Me hace re feliz, no me pasó esto antes. Estuve en pareja varias veces y no tenía el sentimiento que tengo hoy", aseguró.

Fue en mayo de 2021, cuando Sabrina y Luciano anunciaron su separación. Pasados algunos meses Tres meses después, comenzaron a circular fuertes rumores que vinculaban a la actriz con López. Finalmente, en septiembre tomaron la decisión de blanquear la situación. Rojas subió la primera foto juntos a su cuenta de Instagram y el resto ya es historia conocida.