Martita y Felipe Fort cumplieron la mayoría de edad: la fortuna que heredaron

Martita y Felipe Fort cumplieron este sábado 18 años y pasaron a ser los herederos legales del patrimonio de su padre Ricardo Fort. Además de los diversos bienes y propiedades que tenía a su nombre el mediático empresario, los mellizos accederán al 33% de la empresa FelFort.

Además, al ser parte del paquete accionario de la empresa, el 16% cada uno, los herederos serán incluidos en la división de ganancias. De esta manera, los jóvenes percibirán una parte de la distribución de utilidades. Si bien ambos figuraban en el directorio, bajo la representación legal de Cesar Carozza, ahora ya podrán definir si quieren participar activamente o si desean seguir con su abogado como representante.

Desde la muerte de Ricardo, la fortuna había sido administrada por Gustavo Martínez, su ex pareja. Tras su sorpresiva y trágica muerte, luego de arrojarse del piso 21 de su departamento, los mellizos pudieron acceder de manera anticipada a la herencia. Si bien Martínez era el responsable de administrar la fortuna, en varias oportunidades aseguró que no recibía dinero de parte de los Fort.

De muy bajo perfil, la mayor exposición mediática la logró en 2017 cuando aceptó participar de la mesa de Mirtha Legrand. En esa oportunidad, contó detalles del manejo que hacía la familia Fort de la parte que le correspondía a los mellizos.

"Yo no tengo un peso de la familia Fort. Yo lo que pedía es ese dinero que las empresas dejan a un costadito y que le repartían a Ricardo lo que le tocaba. Desde que falleció nunca más le llegó nada. Yo quería que abrieran una cuenta a nombre de los hijos, no para mí. Nunca le toqué un peso a Ricardo y mucho menos a los hijos", comentó.

"La plata que guardaban para ellos y repartían desapareció cuando murió Ricardo. Pregunté si la estaban poniendo en una cuenta para los chicos y no había nada. Hablen con el señor Eduardo Fort para ver qué les dice. ¿Ahora se acuerda de su hermano?", agregó.

"No hablen de dinero porque ellos son sucios, no yo. No me jodan con el dinero porque yo no tengo un peso de ellos. La comida la pagan ellos porque yo vivo en su casa. Vivo de la plata que saco de dar mis clases y encima tengo menos tiempo para trabajar ahora porque me dedico a full a los chicos", finalizó.