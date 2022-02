El picante comentario de Viviana Canosa que dejó en ridículo a Dalma Maradona

Viviana Canosa y Dalma Maradona vienen protagonizando un durísimo enfrentamiento mediático con acusaciones cruzadas y un alto grado de ensañamiento. Todo comenzó este jueves, cuando la hija del Diez publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter luego que la periodista saliera en defensa del Kun Agüero por sus dichos en contra del impuesto al patrimonio.

"No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! Que desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos", expresó. "Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!", agregó amenazante.

Enterada de la catarsis de Dalma, la conductora de Viviana con Vos (A24) ocupó los minutos finales de su programa para dedicarle unas palabras. "Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba", adelantó.

Además, la desafió invitándola al programa: "¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés mañana".

"Mañana vamos a hablar de verdad Dalma Maradona de qué plata vivís vos y tu familia. Tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel... Mañana cuento de qué viven uds., las Maradona, yo de mi laburo....", concluyó con firmeza.

Enterada de la respuesta, la actriz tomó cartas en el asunto: "Yo ya había dado por finalizado el tema con Vivana Canosa porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más! Ok. Listo, no voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también" sentenció, notoriamente indignada.

Pero las cosas no terminaron ahí. Canosa fue contundente en su editorial de este viernes contra las amenazas de Dalma de llevarla a la Justicia por sus comentarios en contra de Diego Maradona.

"Dalma se enojó mucho porque defendí al Kun Agüero, que es el padre de su sobrino, porque dije que tenía razón. Yo comparto, definitivamente, por qué no sé para qué carajos pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con ese dinero, salvo que se lo lleven los políticos corruptos", comenzó diciendo la periodista.

"Entre tu papá y el Kun, me quedo con el Kun, Dalma. ¡Lo lamento! Tu viejo quería meter presa a tu vieja. Digo por el pañuelo verde. Traten de ser coherentes porque todos defienden a Thelma Fardin sin pruebas y nadie defiende a esta chica (Mavys Álvarez) Las acusó a ustedes de que le habían afanado. ¿Por qué defienden a Thelma Fardín y nadie defiende a Mavys?", agregó.

"Yo a mucha honra soy pañuelo celeste y defiendo la vida desde la concepción. Y si necesitás que te defienda, Dalma, voy a defenderte, pero no voy a permitir que me insultes ni que me agredas, ¿sabés? No lo voy a permitir mi amor", expresó Canosa.

"La diferencia entre vos y yo, Dalma, es que vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar. Laburo desde los 18 años y tengo 50 mi amor. Yo vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia", afirmó y le mostró en pantalla fotos de Maradona donde se le ve con diferentes políticos alrededor del mundo a quienes la periodista tildó de dictadores. "Todo en mi vida, todo, fue sacrificio y esfuerzo. No vivo de herencia, no herede ni una pastaflora, mamu", finalizó.