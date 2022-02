Viviana Canosa amenazó a Dalma Maradona con revelar el origen oscuro de su fortuna

Luego de los duros ataques que recibió Viviana Canosa en las redes sociales de parte de Dalma Maradona, la periodista recogió el guante y amenazó a la hija de Diego Maradona con revelar el origen "manchado de sangre" de su fortuna. Todo comenzó cuando Canosa salió a defender al Kun Agüero, quien cuestionó el impuesto al patrimonio.

Fue este jueves cuando Dalma publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter apuntando a Canosa. "No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! Que desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos", expresó. Luego, agregó amenazante: "Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!".

"Saber que hacés todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…", sumó Dalma. Y cerró con un mensaje para su abogado: "El único problema es que mi abogado también es el de ella! ESTAS EN PROBLEMAS DRAGANI!".

Enterada de la catarata de mensajes, Canosa ocupó los minutos finales de su programa Viviana con vos de este jueves para dedicarle unas palabras. "Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba", adelantó. Además, la desafió invitándola al programa: "¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés mañana".

"Mañana vamos a hablar de verdad Dalma Maradona de qué plata vivís vos y tu familia. Tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel... Mañana cuento de qué viven uds., las Maradona, yo de mi laburo....", concluyó con firmeza.