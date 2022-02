Fue un viejo y desagradable episodio. Incluso, la propia Flor de la V lo recuerda como la pelea más agresiva que tuvo en su carrera. Sucedió durante un programa de televisión donde un periodista famoso la maltrató en vivo.



La pelea más agresiva que tuvo Flor de la V en su carrera

Flor de la V había rechazado hacer una nota con el periodista Mauro Viale que, vale recordar, falleció como consecuencia de la Covid-19. Sin embargo, la actriz y vedette recuerda que, finalmente, la hizo.



Jamás se lo olvidará porque le hizo pasar un momento más que incómodo y, además, porque Mauro Viale nunca se disculpó cuando al aire le dijo: "¿Tenés pene? Entonces sos un varón".

Sin dudas, esa fue la pelea más agresiva que tuvo Flor de la V en su carrera. Si bien ahora pasó mucho tiempo y no demasiados recuerdan aquel momento, la vedette sí lo mencionó durante el ciclo de Los ángeles de la mañana, mientras estuvo como panelista.

FUENTE: DiarioShow

En esa oportunidad, Flor de la V contó indignada que, después de mucho tiempo, se sorprendió porque recibió un mensaje de parte del periodista Mauro Viale proponiéndole un mano a mano en su programa. Sin embargo, sin pedirle disculpas ni en privado ni públicamente, la actriz se paralizó.

“Me sorprendió que me mande un mensaje diciendo ‘después de nuestro acercamiento’, cuando me maltrató al inicio de mi carrera. Yo tenía 20 años y fue muy grosero. Y nunca me pidió disculpas pese a que tuvo la oportunidad porque estábamos en el mismo canal, en el mismo programa”.



Aun así, también recordó que, luego, la vida los volvió a cruzar en el programa Polémica en el bar, donde coincidieron, pero nunca hablaron de ese viejo episodio. Claramente, nunca le respondió al mensaje ni volvió a ir a su programa. De hecho, sostuvo: “No creía que después de esa falta de respeto, me diga que hubo un acercamiento. Cuando recibí el mensaje no lo podía creer”.

Flor de la V remarcó que esa fue, para ella, la pelea más agresiva porque, aunque se quedó casi sin palabras, le respondió y tras la polémica que se generó nunca más tuvo intenciones de nombrarlo:

"Recuerdo que me fui muy mal ese día del canal, como shockeada. Y nunca más hablamos de ese tema. Personalmente no tengo nada con él, pero me parece que tendríamos que tener una charla previa antes de sentarnos como si nada hubiese pasado", enfatizó.

Flor de la V fuerte ante las indirectas

Lamentablemente, esa no fue la única vez que la actriz y vedette se tuvo que enfrentar a que la denigren. A lo largo de su vida personal y profesional vivió muchas situaciones que, según ella misma, hoy asegura que la fortalecieron. No obstante, hace muy poco hubo una guerra interna en América, cuando Luis Ventura se burló de ella "ahora" como la nueva conductora de Intrusos.

Su comentario no pasó por alto: "Nos empezamos a despedir, ya se viene Florencia de la V con la mejor noche, la de los sábados". Mientras, por su parte Flor no se calla más y respondió para aclarar: “Pregunté por qué me eligieron en este momento de transición y es porque soy la figura más popular que tiene el canal, quieren seguir apostando a mí, creen en mí e Intrusos es un programa que es legendario en el canal".

Aunque el comentario del periodista fue irónico y sin malas intenciones, la actriz y ahora conductora de Intrusos ya no deja pasar nada por arriba. De hecho, presumió de sus buenas intenciones y lo invitó al panel de su programa como presencia de lujo para hablar de ciertos temas de la farándula.

¿Recordás otras peleas a las que Flor de la V se tuvo que enfrentar a lo largo de su carrera?