La furia de Sofía Bonelli contra Mariana Nannis: "Que la loca vaya..."

Esta semana se conoció que Claudio Caniggia deberá presentarse a indagatoria por una denuncia de abuso sexual que realizó su ex esposa, Mariana Nannis. El hecho que investiga la Justicia habría sucedido en mayo del 2018 en el Hotel Faena. Según relató la mediática en la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde, el episodio habría ocurrido luego que el entonces matrimonio se retirara de una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo.

Tras las repercusiones de la noticia, Nannis habló en exclusiva con Jorge Rial en su programa Argenzuela y contó detalles de lo sucedido aquella noche: "Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia. Me violaba a la fuerza mientras me cagaba a palos", comenzó relatando.

En Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez y su panel entrevistaron a Adriana Ferrer, testigo de Nannis en la causa, mientras Ariel Wollman mantenía una conversación por chat con la actual pareja de Caniggia, Sofía Bonelli.

"Le pregunté cómo estaban y cómo tomaron esta citación a declaración testimonial que le hicieron a Caniggia, y me contestó ‘Bien, es lo que queremos y lo que buscábamos, que se termine esta causa para que la loca vaya presa. Ella, y la única testigo que es falsa’", leyó Wollman. "Hasta verla presa no vamos a parar". agregó.

"A la uruguaya pastelera busca cámara y a la Loca. Bueno, yo solo te digo lo que va a pasar. Es como que me adelanto a los tiempos. También me envió una parte del escrito donde se dice que Mariana Nannis no habría sufrido estrés postraumaático que se atraviesa después de un abuso", continuó leyendo el panelista.

"Lo que quieren ellos es que Caniggia hable, lo terminen absolviendo y ahí poder denunciar a Nannis por falso testimonio", concluyó Wollman.