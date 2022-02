La foto de Guillermina Valdés junto a su hermana que generó un particular reclamo de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés llamó la atención de todos sus seguidores de Instagram al publicar una particular imagen. La pareja de Marcelo Tinelli compartió en las últimas horas una foto junto a su hermana, Lucía Valdés. "Con mi hermanita hermosa", escribió la modelo junto con un emoji de una bomba.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar en referencia al increíble parecido de las hermanas. La publicación, que ya supera los 22 mil "me gusta" y cientos de comentarios, también generó la reacción del conductor. Al ver la foto, Marcelo escribió: "Me tiene abandonado mi cuñada", reprochándole el tiempo que llevan sin verse. A lo que Luci respondió: "Pronto juntada familiar".

Lucía tiene 35 años, es abogada y vive en Necochea. Tiene una hija llamada Mora y las familias suelen encontrarse en la localidad balnearia para disfrutar de la playa y distintos momentos de relax que suelen compartir en las redes sociales.

El contundente descargo de Guillermina Valdes

Tras recibir duras críticas por el supuesto uso de Photoshop, Guillermina expresó su enojo en la redes y aclaró los tantos. La empresaria había compartido una foto luciendo un conjunto de ropa interior y una musculosa atada. Varios seguidores se percataron de que en la foto Valdés no tenía ombligo.

“En la foto salió tapado. ¿Por qué explico esto así? Porque me dicen que me hago photoscape, que me hice desaparecer el ombligo, bla bla. Y no. No soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres y que lo tienen que saber”, explicó Guillermina Valdes a través de sus historias de Instagram.