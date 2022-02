Viviana Canosa apuntó furiosa contra Flor de la V por cuestionar a Sergio "Kun" Agüero

Esta semana, Viviana Canosa volvió con todo a su programa de A24. Recargadísima y más indignada que nunca, la conductora volvió a hacer catarsis en su editorial de Viviana con vos y, esta vez, apuntó artillería pesada contra Florencia de la V por sus comentarios sobre los dichos de Sergio “Kun” Agüero.

Todo empezó cuando el Kun se quejó por los impuestos al patrimonio y a los bienes personales que se pagan en la Argentina, una reflexión que hizo en Twitch, a propósito del Aporte Solidario y Extraordinario.

“A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagás", dijo el ex deportista.

"Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?", se preguntó.

Sus comentarios generaron muchas reacciones, entre ellas, la de Flor de la V, que le dedicó una nota de opinión en Página 12 en el que, entre varias cosas, señaló el siguiente punto: “Me sorprende que alguien que nació en la pobreza ahora piense como rico”.

Indignada con este cuestionamiento de la conductora de Intrusos, la Canosa salió dispuesta a aniquilarla en su programa, y lo que empezó como un “te banco a muerte” para el Kun, terminó en una explosión de furia.

"Flor de la Ve dice lo que dice del Kun, y te banco a muerte, Kun; pensaba en esta polémica por los impuestos; Flor de la V diciéndole al Kun Agüero cómo tiene que pensar. En el fondo les encanta que la gente sea pobre", arrancó Vivi, después de su intenso cruce con L-Gante, a quien amenazó con denunciar por violencia de género.

La conductora empezó a escalar en niveles de dramatismo: "El Kun Agüero dejó sus piernas, ahora no sabemos si su corazón, porque tuvo que dejar de jugar al fútbol. Se ganó la plata trabajando con mérito, con esfuerzo y talento en los mejores estadios del mundo. Es un orgullo".

Dirigiéndose a De la V, dijo: "¿Cómo hacés una nota y lo desmerecés? ¿Cómo desmerecés al Kun Agüero que es un ídolo popular?”. Y siguió, cada vez más furiosa: “Pero no, ¡ellos aman a Maradona! Porque tenés que cagar a trompadas a una mina, violarla, abusarla, joderla".

"Cagar a todas las minas con las que estás, despreciar a tus hijos, escupir al Papa. Todo eso y sos un ídolo en este país de mierda con gente que piensa así. Maradona es intocable, pero Agüero no puede decir 'me jode pagar los impuestos porque voy por la ruta (toda rota) y está todo mal en este país'", añadió, sobre el abuelo de Benjamín Agüero.

Vivi aseguró que se meten con Agüero "porque el pibe no tiene derecho a expresar que paga una fortuna para mantener a los que no van a laburar nunca, para los que no laburaron nunca y para los planeros".

Y cerró, al borde del colapso: "¿Cómo no nos vamos a quejar? ¿Cómo no se va a quejar el Kun? ¿Quién es Flor para decirle al Kun lo que no puede decir en libertad? Que le molesta pagar impuestos porque ve que su plata no va a ningún lado".