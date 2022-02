Tomás Fonzi confesó los secretos de su pareja tras 15 años de estar juntos: “No puedo creer que…”

Tomás Fonzi es uno de los más queridos de Masterchef Celebrity 3. Y, esta semana, dio un reportaje donde habló de lo más importante de su vida: su mujer y sus dos hijos. Allí, el galancito relató todo lo que pasa puertas adentro de su casa tras 15 años de estar juntos.

"Nos conocimos en Niceto, en Club 69. Ella dio el primer paso... o sea el primer paso posta lo dio ella, porque yo estaba en una escalera acodado en la barra esperando el show del boliche y de repente se paró al lado mío. Yo estaba en pleno Verano del 98", empezó sobre Leticia Lombardi, la mamá de Violeta y Teo.

"Estamos hace muchos años. Nos conocimos hace 20, pero estamos juntos hace 15. Leticia y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública. La verdad es que hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con descargar impuestos”, le dijo a Gente, aunque semanas anteriores había contado sobre su relación con la monogamia.

“Me pisa un auto, estoy en terapia ¿Y ella cómo entra?. Tiene que ver con eso. Obvio en el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos. ¿Casamiento? ¿Boda? No, no, no... A ver… ganas de hacer una fiesta sobran, pero no”, agregó.

“A mí lo que me pasó desde el primer momento, y me sigue pasando, es lo halagado que me hace sentir que se haya fijado en mi, eso. No lo puedo creer. Eso me enamora de ella. ¿De qué trabaja? En algún momento laburó en vestuario en el Colón e hizo arte en Polka, pero periodos fugaces. Ahora está más ligada al mundo de la moda”, contó.

Sobre sus hijos, Fonzi explica: “Soy todo tipo de papá: preocupón, enojón y copado. Me gusta revolcarme con los pibes, aunque también vengo cansado de trabajar y los quiero acogotar como cualquier persona, pero no hay mucho que hacer. Uno es el padre que puede ser, no se puede pilotear, no podés decidir qué tipo de padre sos".

“Con ellos nos gusta correr, jugar al fútbol, al tenis, eso hacemos bastante. Con los dos tengo conexiones distintas: primero por las edades, la nena está en una edad que la traigo al teatro, salimos solos, el más chiquito es muy chiquito... pero me gusta sacarlos afuera, tenemos otra conexión”, relató.

“Violeta está mucho en TikTok, pero me parece que todavía no sabe lo que quiere... aunque ella ya está en contacto con las redes y TikTok. Ya sabe qué son los seguidores, los likes y algo de eso la seduce. Siempre me pregunta '¿Cuántos likes tuviste en tu última publicación? Y yo tipo 'no sé fijate' (se rie), O me dice 'papá estás en TikTok'”, se sonroja.

“¿Llevarla a la tele? Yo creo que como padre mi deber es apuntalar o guiar sobre todo en esta etapa que son muy chicos, contenerlos. A veces ese trabajo no es necesariamente agradable ni para mí, ni para ellos... porque si fuera por ella es tipo 'ah quiero gastar todos mis ahorros en robux', que es la moneda virtual de Roblox, un juego donde hay mil mundos”, confió.

“En cuanto a la vocación, quiero que hagan lo que a ellos los haga sentir realizados. Si ella ahora me manifiesta que su vocacion es tener miles de seguidores yo tengo que identificar en su cabeza que significa eso y apuntalar. Yo quiero que sean felices, que florezcan y se desarrollen lo más posible como seres humanos. Quiero que estén contentos, ni siquiera felices: que se despierten a la mañana y estén contentos de quienes son, de donde viven, de cómo hacen las cosas... y eso mismo quiero para mi”, terminó.