Sol Pérez contó qué hacen todos los días con su novio y generó ruido en las redes

Sol Pérez es una de las mujeres con el cuerpo más cuidado de toda la Argentina. Pero a eso no se llega con facilidad: se nace con él o se forma con entrenamientos, como muchos pueden pensar. Lo cierto es que para la bella panelista existió un arduo camino que recorrió para tenerlo. Y por eso lo cuida.

La modelo, se sabe, es codiciada por muchos, y eso la lleva a estar en el ojo de mujeres y de hombres por igual. “Mucho más desde que soy famosa”, contó, cuando se hizo conocer por su escultural cuerpo y simpatía a la hora de presentar el clima en el canal de deportes TyC Sports, hace varios años.

De regreso de sus vacaciones en el Caribe, Pérez contó cuál es el secreto mejor guardado que tiene: nada más y nada menos que… ¡entrenar hasta no dar más! ¡Y de lunes a lunes! “Sí, hay que matarse día y noche en el gimnasio o haciendo ejercicio, sin ni siquiera tener unas pequeñas vacaciones”, confesó.

En su trip por México junto a su novio, Guido Mazzoni, Sol y su chico no dejaron ni un día de lado la parte física: todo lo contrario, están más obsesionados que nunca y no parecen que vayan a darle un respiro en un futuro inmediato. “Es que se come mucho en los all inclusive”, afirmó.

A La sobri de Pérez le consultaron en Instagram en el típico juego de preguntas y respuestas y ella dio la clave: "Vi que estaban en un gimnasio, ¿siguen entrenando? ¡Estando de vacaciones!", le escribieron.

Obviamente, Sol tomó el toro por las astas y tuvo que contestarle: "Disfrutamos mucho del entrenamiento. Guido ahora está nadando y más tarde vamos al gym. Es parte de nuestra vida, no lo tomamos como un padecimiento".