Revelan por qué está “súper triste” Karina La Princesita tras su separación: “Ella ya sufrió con…”

Con total valentía, y abriendo su corazón de par en par, Karina La Princesita confesó que transita por un periodo complejo, en el que su semblante navega por aguas turbulentas de una intromisión de la tristeza, de la angustia, y que la derivó en un presente adverso.

La cantante saltó a sus redes sociales para transmitir con absoluta naturalidad su estado anímico, para lo que utilizó un texto extenso, en el que surcó por diferentes aristas que confluyen en estas dificultades para sentirse óptima, alegre y campante.

"A veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien", escribió la ex pareja de El Polaco. Unas palabras que abrieron a la interpretación del motivo de semejante revelación.

En la continuidad de su mensaje, Karina agregó más detalles del presente sensible: "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”.

Este posteo sumado a la eliminación de todas las fotos que tenía en su feed con su novio Nicolás Furman activaron las presunciones de una separación dolorosa. Una versión que ya se había instalado hace semanas, por otros indicios ejecutados en las plataformas.

Todo esto generó que los medios abordaran la noticia y en ese contexto, Pampito compartió información del círculo cercano de La Princesita. "Hay preocupación de parte de los amigos porque la ven demasiado triste. Lo que no sabemos es si es por esta separación o si hay algo más que ella está atravesando", contó el panelista.

Así, el periodista elaboró una lectura de los motivos que podrían llevar a Karina a esta actualidad de angustia severa y reveló: "Si es un tema de infidelidad, nuevamente, también se entiende la tristeza de Karina, porque ella ya la pasó muy mal con El Polaco. Él se portó bastante mal con ella".

La posibilidad que Furman haya cometido una infidelidad justifica que la cantante se hundiera en esta depresión, a raíz de todo el sufrimiento que ya transitó en otras parejas, principalmente en esa historia tumultuosa con El Polaco.