Revelan cómo era la relación entre Gustavo Martínez y la niñera de Felipe y Martita Fort: "Se llevaban de los pelos porque..."

La trágica muerte de Gustavo Martínez sacó los trapitos al sol en lo que queda de la familia de Ricardo Fort. En su departamento del barrio de Belgrano, donde vivían el tutor, Felipe y Martita Fort y Marisa López, su niñera, salió todo a la luz en el momento en el que que Gustavo decidió suicidarse.

Los chicos, sobre todo Felipe, tomaron una postura un tanto extraña al enterarse del fallecimiento de Martínez, y todo parece ser por una razón no muy simple: estaban del lado de Marisa en la guerra que había por el control de la casa.

Como no podía ser de otra manera, la niñera de los chicos (tienen 17 años) los defendió a capa y espada en todo momento. Y, luego del velatorio de Gustavo Martínez, Marisa señaló ante los medios: "Es una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés qué es? El castigo a los chiquitos. Está todo el mundo equivocado".

Como era de esperarse, los dos mundos quedaron enfrentados. Los que se pusieron del lado de Marisa (su abogado y los chicos) y algunos otros integrantes de la vieja guardia de Ricardo defendieron a Martínez junto a su familia.

En Intrusos, en tanto, abordaron el tema y relataron cómo era la relación que tenían el ex del chocolatero y López. "Me dicen del entorno de Karina (ex de Eduardo Fort) que ella (Marisa López) aisló a Gustavo Martínez de los chicos de a poco, que no lo quería para nada, lo odiaba me dicen", indicó el periodista Lucas Bertero.

Del mismo modo, el panelista detalló que "por eso ella tomó mucho protagonismo este último tiempo que Gustavo estaba mucho más relegado por el tema de salud. Se llevaban de los pelos porque ella se metía en todo y lo desautorizaba todo el tiempo, como que se pasó de la línea a la que todos estaban acostumbrados".

Al escucharlo, Virginia Gallardo tomo la palabra y, sorprendida, relató que eso no ocurría en los tiempos que ella estaba por la casa y que “desconocía que tenían mala onda. ¡Que raro! Juntos formaron un buen equipo de trabajo, después en mi ausencia no sé qué habrá pasado en el tiempo y aun así Marisa siempre súper respetuosa".

Tras la muerte y el entierro de Gustavo Martínez, los dos chicos se fueron a Miami, donde pasan unos días con una ex pareja de Ricardo. Desde allí tomaron una postura 2.0: borraron casi todas las fotos que tenían en su cuenta de Instagram y eligieron bajar los decibeles frente a Gustavo al dejar algunas imágenes de él. ¡Haya paz!