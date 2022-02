Florencia Peña desató polémica por un filoso planteo al debatir sobre el ataque de Rusia a Ucrania

Mientras el mundo está en vilo por la dramática situación que se vive en Ucrania tras el bombardeo de Rusia, Florencia Peña deslizó un polémico comentario y se cruzó con una de las panelistas de su programa Flor de Equipo (Telefe).

“¿Ya sabemos cómo reaccionó el gobierno Argentino? Porque leyendo los portales la mayoría de presidentes, salvo dos o tres , está en contra de Putin”, comentó picante Analía Franchín sobre la respuesta del Gobierno al grave conflicto internacional.

Entonces Florencia Peña arremetió con un filoso comentario al reclamar: “Pero no les pasa eso con Estados Unidos cuando invadió Irak, Irán, Afganistán”. A lo que Franchín respondió tajante: “Bueno, pero estaba lleno de terroristas. No sé, ¿hay terroristas en Ucrania?”.

Acto seguido, la panelista redobló la apuesta al retrucar: “No sé, pregunto. Igual hoy la guerra es entre Ucrania y Rusia, la de Estados Unidos y Afganistán ya pasó”. Entonces Florencia Peña remarcó: “Estamos absolutamente en contra de la invasión. Pero miramos a Estados Unidos como la gran potencia y han hecho un desastre (…) Estuvo en guerra hasta el año pasado y se habló poco. A nadie se le movió un pelo”.

Por su parte, Noelia Antonelli se sumó al debate y también interpeló a la conductora. “No es que a nadie se le movió un pelo o no. Estamos hablando de un conflicto bélico donde la gente es rehén. Esto es prehistórico”, explicó. Sin embargo, Florencia Peña siguió con su argumento de que en Afganistán, Irán e Irak sucedió lo mismo y a nadie le importó.

“Nos importan las bombas en París, Madrid, en Europa y no las que se siguen tirando en Medio Oriente. La Franja de Gaza sigue siendo un lugar donde todos los días mueren niños y eso no nos interesa. También hay algo de eso en la comunicación”, reclamó la conductora.

“Entiendo que no te guste Estados Unidos, que no quieras a Estados Unidos pero hoy estamos hablando de Rusia y de Ucrania”, interpeló nuevamente Franchín. Entonces Florencia Peña subió el tono de voz y sentenció: "Yo estoy diciendo que los que se rasgan las vestiduras hablando de la invasión de Rusia a Ucrania no se rasgan las vestiduras hablando de lo que Estados Unidos hace desde hace décadas”.

“Está bueno aclarar que estamos en contra de las guerras. Lo que estamos analizando es cómo se comunican las guerras. Estamos comunicando Rusia de esta manera porque hay engorre con Putin. Lo tuvimos con las vacunas rusas, ¿no lo vamos a tener con la guerra? Venimos de una historia con Estados Unidos, donde recién el año pasado se sacaron las tropas”, siguió Florencia Peña.

Pero Franchín no se quedó callada y arremetió: “Así están de pobres. Volvieron los talibanes, las mujeres ya no pueden hacer nada”. La conductora retrucó: “Pero Estados Unidos invadió un país que no le correspondía”. Entonces la panelista le devolvió un dardo fulmiante a Florencia Peña al reclamar: “No me digas vos que defendés tanto a las mujeres que ahora los talibanes las están tratando mejor que las tropas americanas”.

Sobre el final, Analía Franchín argumentó: “Para mí no está bien que ningún país invada. Lo que no creo es que esto sea un tema de comunicación. La guerra es real, un grande se está metiendo con un chico”. Mientras que Florencia Peña optó por darle un cierre a la discusión.