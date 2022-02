Durísimo cruce entre El Dipy y Alberto Samid: "Lo arreglamos a los tiros"

El Dipy sigue siendo noticia por sus comentarios políticos y ya no por su música. Desde sus redes sociales, el cantante de cumbia se cruza con propios y ajenos sin medir las consecuencias. Así, protagonizó acaloradas discusiones con referentes mediáticos de la talla de Pablo Echarri y Coco Silly, por nombrar tan solo algunos.

Ahora, sumó a su lista de enemigos 2.0 a Alberto Samid, el ex empresario de la carne. Todo comenzó cuando El Dipy criticó con dureza a Juan Domingo Perón durante una entrevista. "Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón", publicó Samid.

Rápidamente, el músico no dudó en recoger el guante. "¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!", le respondió con dureza. "Burro, preparate porque cuando te encuentre, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre", lo amenazó el ex Vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.

"Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos (Mejía), ahí en avenida de Mayo, y lo arreglamos. Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige. Beso, ‘tobillín’", le contestó.

"Che, burro, ¿sabes por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!", argumentó Samid. A lo que El Dipy disparó: "No sabia que “EVASIÓN” se le llamaba a la carne barata para gente humilde. Encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el c...Siguiente pregunta…".

Finalmente, tras conocerse que el cantante iba a ser entrevistado en el canal La Nación +, Samid regresó a las redes por más. "Ahora éste burro analfabeto va a hablar mal de Perón al canal Macri. Y el sirviente de Macri lo recibe y da como verdad cierta todas las pelotudeces que dice ¿Qué esperan los diputados y los senadores peronistas para salir a bancar a Perón de las barbaridades que dice este burro?", señaló. Atento, el músico replicó: "¡Cómo no voy a hablar de Perón si en 1938, dejó que hagan un acto nazi en el Luna Park y tenía una amante de 14 años, Alberto!".