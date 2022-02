La particular decisión de Martita Fort a una semana de la muerte de Gustavo Martínez

A una semana de la muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort tomó una particular decisión relacionada con las redes sociales. La adolescente y su hermano Felipe, cumplirán 18 años este viernes y se preparan para una celebración que seguramente estará atravesada por la tristeza del fallecimiento de quien fuera su tutor desde el año 2013.

En pocos días, tanto Martita Fort como su mellizo podrán disponer de los bienes que les legó Ricardo Fort, y también viajar al exterior por su propia cuenta.

En la tarde de este martes, Martita decidió transitar la previa de su cumpleaños tomando la drástica decisión de borrar casi todas las fotos que tenía publicadas en su feed. De hecho, solamente dejó dos imágenes de una producción fotográfica y una postal familiar junto a Ricardo Fort y Gustavo Martínez.

Recordemos que actualmente Felipe y Martita Fort se encuentran en Los Ángeles, ciudad en la que celebrarán celebrarán sus 18 años.

El suicidio de Gustavo Martínez fue un tremendo impacto para la joven que en su momento expresó su desoncierto a través de sus historias de Instagram.

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo. No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas termino, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona. De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”, escribió hace unos días Martita Fort.