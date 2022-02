Quién es la llamativa cuñada de Pampita con la que se fue de vacaciones

Como es habitual en los últimos años, Pampita está disfrutando de unas paradisíacas vacaciones familiares en el Caribe, una ocasión añorada por ella todo el año para desconectar de las exigencias laborales con las que cumple a diario para mantener el imperio que se esconde tras su nombre.

El apodo de Carolina Ardohain es sin lugar a dudas una marca registrada, pero para lograr algo de tal calibre se demanda mucha dedicación y trabajo. La modelo aprovecha estos días de verano que consigue por medio de un polémico canje para disfrutar junto a los suyos de todas las comodidades de un all inclusive y los mejores paisajes de las playas de Punta Cana.

Entre quienes viajaron con Pampita a República Dominicana, además de sus hijos y su marido, se encuentra ru hermano más famoso, Guillermo Ardohain, el odontólogo, junto a su pareja, Malena Zermoglio.

Por medio de hermosas postales y algunas historias de Instagram, la conductora dejó en evidencia lo linda que es la mujer que robó el corazón de su hermano y muchos se preguntan quién es ella y a qué se dedica.

La joven tiene tan solo 22 años y desde hace dos está en pareja con el hermano menor de Pampita. Es estudiante de bioquímica y una influencer, ya que en su cuenta de Instagram tiene más de 30 mil seguidores.

En diálogo con la revista Hola!, Guillermo Ardohain contó cómo la conoció y cómo es su vida junto a Malena: “Nos conocimos por amigos y fue un flechazo. Estamos conviviendo desde hace unos meses y es un gran pilar en mi vida. Me acompaña y me banca. Por suerte, estoy trabajando mucho, a veces sábados y domingos incluidos, y cuando llego a casa cansadísimo, ella me rescata de ese agotamiento”.

Además, en esa misma entrevista, el hermano de Pampita reveló si planea casarse con la joven que mantiene una muy buena relación con la modelo. “Yo soy medio como mi hermana Caro con la idea del casamiento. Me encantaría casarme, pero Male está estudiando Bioquímica y la idea es esperar a que ella se reciba”, confió.

Por lo que Pampita permitió espiar de sus paradisíacas vacaciones, parece que Malena tiene muy buena afinidad con sus cuatro hijos, sobretodo con la pequeña Ana a la que se la vio sostener en brazos en reiteradas ocasiones. ¿Se agrandará pronto la familia?