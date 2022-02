Su verdad: Tamara Paganini mostró el antes y después y explicó por qué se quedó sin dientes

Gran Hermano fue sin lugar a dudas el padre de los reality shows. Del memorable programa que tuvo su primera emisión en el año 2001 quedaron en la memoria de su fiel audiencia algunos nombres, entre ellos se encuentra el de Tamara Paganini.

A 20 años de haber llegado a la final de aquel exitoso formato conducido en aquel entonces por Soledad Silveyra, la mujer que en perdió el premio mayor frente a Marcelo Corazza trato de mantenerse alejada lo más que pudo de los medios.

Tamara Paganini reveló en primera persona lo mal que la pasó tras su exposición en el reconocido reality. Además, en más de alguna oportunidad habló sobre lo traumática que fue su salida de la casa más famosa del país, una experiencia que ganas quisiera volver a vivir.

“Nos encapucharon, nos tiraron adentro de un auto y había gente persiguiéndonos. Nos cambiaban de hotel cuando nos encontraban, no podíamos asomarnos por la ventana. Nada. No sabíamos qué estaba pasando.No nos dejaban ver revistas ni noticieros ni nada, entonces no sabíamos el auge que habíamos provocado”, confió la mediática tiempo atrás.

Pero ahora, tantos años después de aquella mala situación y de la exposición que le provocó haber participado en Gran Hermano, Tamara se convirtió en una figura muy presente en redes sociales, donde comparte muchas cosas de su vida con su más de 21 mil seguidores.

Fue ahí donde algunas imágenes de Paganini sin dientes alertaron a sus fanáticos, pero rápidamente ella se encargó de revelar el motivo y bromeó al respecto. Haciendo unos retoques en el comedor”, escribió la ex Gran Hermano.

"Ya me empezaron a sacar los dientes provisorios y ahora vamos a probar los definitivos”, contó la figura que se está sometiendo a un doloroso tratamiento odontológico.

Este no es el primer tratamiento invasivo que se realiza Tamara Paganini en el rostro. Tiempo atrás también alertó a muchos de sus followers al subir algunas imágenes en las que se la puede ver con los ojos moretoneados. En aquella ocasión se encargó de explicar que se había hecho una operación estética para sacarse las bolsas en los ojos.