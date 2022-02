Por qué se odian Viviana Canosa y Marcela Coronel

No es raro encontrar a Viviana Canosa involucrada en algún escándalo o en medio de un polémico cruce con sus colegas. La periodista siempre fue muy fiel a sí misma, sin pelos en la lengua y esto la llevó a tener grandes peleas a lo largo de su carrera en los medios, una de ellas con Marcela Coronel.

Se dice que las especialistas en espectáculo se detestan y que no podrían volver a trabajar juntas pero pocos conocen el verdadero motivo. Para entender qué pasó hay que irse para atrás en el tiempo.

Marcela Coronel y Viviana Canosa fueron compañeras de Intrusos (América TV) en sus comienzos, allá por 2001. Bajo la conducción de Jorge Rial, las periodistas compartían panel con Marcelo Polino, Luis Ventura, Sergio Company y Camilo García.

En aquellos años, en los pasillos del canal se comentaba que los fuertes cruces entre ellas eran cada vez más intolerantes y que el clima en el estudio se había vuelto insostenible. Todo tendría que ver con que Viviana opacaba a Marcela con su personalidad.

Algún tiempo atrás, Coronel se refirió a esto y reveló: "Éramos muy diferentes. Somos muy distintas, por ahí ella tiene una personalidad más avasallante, más de ‘acá estoy yo’. Y por ahí se me dificultaba eso siendo la única mujer”.

Después, cuando entró Analía Franchín, yo me sentía más acompañada y compinche con ella. Me hubiera gustado tener otro tipo de relación con Viviana pero la verdad es que no se podía, no se daba. Cuando no va, no va. Después, la pasé fenómeno con Analía, también con Connie Ansaldi. Pero con Viviana no encajábamos”, continuó Marcela.

Invitada al especial por los 20 años del programa, en agosto del 2020, la periodista aseguró que en esos años “muchas veces me pedían que no se me notara el malestar. No fue una convivencia mala para el afuera, pero yo no la pasaba bien”.

Marcela Coronel no fue la única figura de Intrusos con la que Viviana Canosa tuvo una relación muy particular. En la actual edición del programa, conducida por Florencia de la V, ella y Marcela Tauro recordaron los años que trabajaron junto a la polémica periodista y aseguraron que había mucho veneno entre ellas.