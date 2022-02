El video retro de Antonio Ríos que se hizo viral por un particular detalle

Un video de Antonio Ríos se hizo viral en Twitter. En las imágenes se lo puede ver al cantante durante una presentación en la televisión chilena en 1998. Como era su costumbre, lo acompañaban dos bailarinas. Estas últimas fueron las que llamaron la atención de varios seguidores por un pequeño detalle: la forma en que gesticulaban y movían sus manos mientras seguían la coreografía.

"¿A qué edad te enteraste que las bailarinas de Antonio Ríos cantaban haciendo lengua de señas?", fue la pregunta que comenzó a compartirse en las redes sociales. El descubrimiento de la actitud del artista fue muy elogiada por los internautas. "Tengo una sobrina hipoacúsica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía cómo era posible el fanatismo de mi sobrina. Ahora entiendo todo, gracias", escribió otro usuario.

Ríos es padre de 20 hijos y a sus 67 años cuenta con cuatro esposas en su historial. "Siempre tengo algo por ahí y estoy bien así. Estuve en pareja cuatro veces; para la cantidad de hijos que tengo es poco, ¿no?", comentó durante una entrevista con Vero Lozano.

"¿Cuántos hijos tenés? Recordámelo", preguntó la conductora de Cortá por Lozano. "19 más uno que lo voy a agregar. Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, solo hemos hablado por teléfono y espero conocerlo", contestó sin vueltas.

Noticias Relacionadas Antonio Ríos rompió el silencio tras la detención de su hijo, acusado de abusar de una niña de 8 años

"¿Se lo contaste ya a tus otros hijos?", indagó Lozano. "Sí, hace poco apareció esto y les comenté: 'Hay un hijo nuevo...', se los puse por WhatsApp. Mis hijos me dijeron varias veces que me hiciera una vasectomía. Ya está, ya me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera pero sigue funcionando", concluyó sincero.