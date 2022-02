Qué dijo Ulises Jaitt sobre el pasado de la nueva novia de Fabián Gianola

Otra semana más, Fabián Gianola estuvo en boca de todos y esta vez fue por la presentación de su nueva novia. Se llama Florencia Elizabeth, tiene 23 años y es bailarina de Pasión de Sábado. Para San Valentín, la dupla viajó hasta las Cataratas del Iguazú para descansar y celebrar.

Ahora, Ulises Jaitt, quien fue quien sacó a la luz las primeras fotografía de la pareja, estuvo en Nosotros a la mañana, el magazine de eltrece, y sorprendió con lo que reveló sobre el pasado de la jovencita que acompaña al actor. "Ella me tiraba onda e íbamos a tener un encuentro que al final no se dio", indicó al aire.

Y continuó: "Cuando vi la historia de San Valentín de ella con Fabián ahí reaccioné: la chica con la que casi salgo está con Gianola. Le escribí por WhatsApp, porque me había pasado su número, pero nunca me respondió".

"Tengo un chat largo con ella", agregó. Al ser consultado sobre los motivos por los cuales no contesta sus mensajes, el conductor radial, señaló: "Yo creo que es porque se lo habrá prohibido su novio, Fabián. Él no me quiere porque tuve varios cruces con él".

Curioso, Ariel Wolman, quien ya había buscado a Florencia en las redes, manifestó: "Se puso la cuenta en privado, así que ahora no se pueden ver las cosas que publica. En general, si sos periodista, no te acepta".

Y para cerrar, Jaitt sumó: "A mí me bloqueó de las redes sociales. No borró los chats, pero ya no puedo ver nada".