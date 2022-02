La inesperada pregunta de Matilda que descolocó a Luciana Salazar

Luciana Salazar sorprendió a todos sus seguidores al publicar un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. "Y un día llegó la pregunta", expresó la mediática sin dar mayores detalles que dos emojis: una nena y una mujer rubia. Claramente el tema estaba relacionado a su hija Matilda.

El que se encargó de descifrar el comentario de Salazar fue Ángel de Brito. El periodista explicó en su cuenta de Twitter que la pequeña le preguntó por qué no tenía papá. Además, de Brito reveló que la modelo respondió con "la verdad de manera simple" ya que Matilda tiene tan solo 4 años.

A fines del año pasado, la modelo dio una entrevista a revista Caras donde contó que aún su hija no preguntaba por la conformación de su familia. “No me toca ese tema. Sí habla de los papás de los amiguitos, pero no cuestiona porque ella no tiene papá. Sé que en algún momento lo va a hacer y ya se cómo lo voy a resolver. Por ahora no tiene esa inquietud", comentó en su momento.

La demanda de Luciana Salazar a Google y a Twitter por los ataques a su hija Matilda

En enero, Salazar fue acusada de teñirle el pelo a su hija. Furiosa por las repercusiones mediáticas, la modelo deslizó que se trataba de un ataque organizado.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera", escribió indignada Salazar anticipando que irá a la Justicia contra las plataformas de Twitter y Google, para así frenar lo que ella considera como mensajes de odio contra su persona y su hija.