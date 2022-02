La autocrítica de Florencia Peña al ver el nuevo look canoso de Carla Conte

El camino a romper con los estereotipos de género y los modelos de belleza es largo y sinuoso, y ni la persona que se define como más deconstruida lo estará jamás del todo. Tampoco Florencia Peña, como lo dejó ver en su programa durante la visita de Carla Conte.

Sucede que, durante la pandemia y tras ser despedida de la tele, Carla decidió abandonar la tiranía de la tintura y dejar crecer su pelo al natural, con canas. Y cuando entró al estudio de Flor de equipo, la conductora no pudo evitar hacérselo notar, lo que le valió, luego, un pedido de disculpas.

“Estás divina, me encanta, ¿te estás dejando las canas?”, quiso halagar Flor a su invitada, en cuanto la vio, y ella le contestó: “Hace dos años; todo este pelo son mis canas, cuando me dejaron sin trabajo dije ‘no me tiño nunca más’”.

A partir de ese momento, las chicas empezaron a debatir sobre las diferencias que se hacen entre los hombres y mujeres canosas. “Las canas no son sinónimo de vejez, pero un hombre con canas es George Clooney y la mujer es una vieja…”, dijo Conte.

“¡Y hoy las canas son símbolo de empoderamiento!”, señaló Nancy Pazos, a lo que Carla le respondió que para ella fue todo un desafío “animarse” a no teñirse más, una locura si lo pensamos un segundo, ya que nadie condenaría a un conductor ni lo tildaría de "dejado" por mostrar su cabellera gris en TV.

“El debate que nos debemos es que cada una haga lo que quiera. Yo tengo un cuerpo hegemónico y me critican por eso. La que va hoy es que hagas la que querés”, siguió Peña, pero su compañera le marcó un interesante punto.

“A un varón nunca le hubieras notado las canas, estamos marcadas por lo que fue la educación el siglo pasado. Nosotras estamos signadas, el espejo es nuestro enemigo desde que nacemos”, dijo Pazos.

Entonces, Flor se hizo cargo y le dijo a Carla: “Fui yo la machirula, quiero decirlo, la verdad que hacía mucho no te veía y yo fui la que te pregunté ‘¿che, te dejaste las canas?’”.

“Está bueno hablar de esto porque del otro lado todavía hay minas que no se animan, que les parece que es un problema, les parece gravísimo. A mí, mi peluquero no me dejaba que use las canas”, terminó.