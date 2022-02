La prueba que confirma cómo actuó Gustavo Martínez en sus últimos minutos de vida

En medio de la fuerte conmoción por la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort, y luego de las pericias realizadas, salieron a la luz las pruebas que confirman su accionar antes de arrojarse desde el piso 21 del departamento donde vivía junto a los hijos del empresario chocolatero.

Martínez se quitó la vida este miércoles a la madrugada, y según contó Felipe Fort, ya había amenazado con tirarse del balcón por su cuadro de depresión.

Antes de arrojarse desde una ventana, Gustavo Martínez cortó la reja de contención para menores con un cuchillo, luego hizo lo mismo con la ventana que da a un pulmón interno del edificio desde donde finalmente saltó.

La red de contención del balcón cortada.

El cuchillo que utilizó Gustavo Martínez para cortar la red de contención.

La ventana desde la que finalmente se arrojó Gustavo Martínez.

Según trascendió, la angustía de Martínez se habría profundizado tras el anuncio de Felipe Fort de querer radicarse en Miami. El adolescente tuvo duras palabras para su tutor tras el dramático desenlace, y llegó a asegurar que Ricardo Fort lo esperaría "con los brazos cerrados".

Por su parte, Martita Fort afirmó desde sus historias de Instagram que no vio ni escuchó nada, y compartió estremecedoras palabras. "Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ni vi nada, no escuché nada ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", expresó la hija de Ricardo Fort.

Luego, la joven contó cómo se enteró del trágico final de Gustavo Martínez. "No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona".

Finalmente, Martita expresó: "De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, Mi padrino".