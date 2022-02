Jorge Rial reveló el origen de la depresión de Gustavo Martínez

El país amaneció este miércoles con la triste noticia de la muerte de Gustavo Martínez, pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus dos hijos, Martita y Felipe.

El hecho ocurrió a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano y fue alertado al 911 por medio de una llamada que un hombre había caído desde un balcón del piso 21 de un edificio ubicado en la calle Sucre.

La causa de la muerte de Gustavo Martínez quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N 59°, pero los indicios preliminares y las declaraciones de su abogado y de Felipe Fort determinan que se suicidó.

Lo que más llamó la atención, además del hecho en sí, fueron las fuertes palabras con las que se expresó Felipe, uno de los mellizos, sobre su tutor legal: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Papá lo recibirá con los brazos cerrados”.

“Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, continuó Felipe.

Además, el joven declaró ante la policía y una de las cosas que habría dicho fue que Gustavo hace días se encontraba deprimido y mencionaba querer arrojarse del balcón.

Ahora quien sumó un dato revelador sobre lo que realmente le sucedía a Gustavo Martínez y lo habría llevado a tomar tal decisión fue Jorge Rial. El periodista se expresó por medio de su cuenta de Twitter, donde se muestra siempre muy activo.

Rial aseguró que desde hace un tiempo la ex pareja de Ricardo Fort se encontraba muy triste. "Confirmado el suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del artista. Se arrojó de un piso 21”, fue el primero mensaje del ex conductor de Intrusos (América TV).

Luego continuó con los motivos: "En pocos días los chicos iban a cumplir la mayoría de edad y eso lo había angustiado mucho. En más de una ocasión, adelantó lo que finalmente hizo”.