Fuertes declaraciones de la familia de Gustavo Martínez contra los hijos de Ricardo Fort

Luego de la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, y de las fuertes declaraciones de Felipe Fort en las redes sociales, fue el sobrino del personal trainer quien disparó contra el hijo del chocolatero.

Primero lo hizo en Instagram, dónde compartió el video del descargo de Felipe y le sumó el mensaje: "No tenés respeto ni por los muertos".

Luego, dio una entrevista en Es por ahí (América). "Me duelen mucho las cosas que se están diciendo porque no son así. Mi tío era una gran persona y se están diciendo muchas cosas de parte de Felipe y la verdad es que es una falta de respeto. Yo lo vivo así porque se acaba de morir mi tío", expresó.

Luego, agregó: "Es un horror. Falleció hoy mi tío, se tiró de un piso 21 y este pibe sale a decir cualquier cosa. No tenés respeto. Sos un pibe de 17 años, sos un pibe casi adulto".

"Desde el año cero que nació él, estuvo Gustavo, ¿cómo va a decir una cosa así cuando se muere?", agregó, haciendo referencia a Felipe.

"Vivía pidiendo plata porque no le daban un peso. Nos venía a pedir plata a nosotros porque no tenía. Si vos sos el tutor de los hijos de Ricardo Fort me imagino que vivís con una calidad de vida normal. Mi tío no la tenía, siempre tenía que venir a nosotros para pedirnos. Ayer mismo nos pidió trabajo", reveló.

"Pasamos la última Navidad con él, siempre solo porque la verdad que lo han dejado solo. Mi tío dio todo por esos chicos y yo siento que son dos ingratos", concluyó.