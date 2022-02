Fuerte descargo en televisión de Felipe, el hijo de Ricardo Fort, tras la muerte de Gustavo Martínez

Tras compartir polémicos mensajes en la red a horas de la muerte de Gustavo Martínez, Felipe, el hijo de Ricardo Fort, rompió en silencio con un fuerte descargo en televisión.

En diálogo con LN+, el hijo del empresario chocolatoro comenzó: "Solamente quiero decir algo. Estoy cansado de que la gente opine. Opinan cualquier cosa cuando no saben, no estuvieron en el lugar. No estuvieron en ningún lado en los últimos siete años de mi vida y la de Martu (por su hermana). Me parece muy hipócrita la gente que opina. Yo dije solamente que una persona que solo le faltaban diez días para dejarnos hacer lo que queramos, que termine la tutela, que es lo que quería Rich (por su padre) en su momento".

Luego, el adolescente continuó en su descargo contra Gustavo Martínez al decir: "Cómo no voy a estar enojado. El que dejó a dos personas de 17 años solas a diez días de su cumpleaños es él, y se suicida".

El hijo de Ricardo Fort remarcó: "Estoy enojado, nada más. Yo quería hacer mi vida. Y mi hermana quería hacer su vida. Es tan simple como eso".

A su vez, el joven aseguró que el hecho de que terminara la tutela de Gustavo Martínez sobre ellos, fue un hecho decisivo para la trágica decisión que tomó la expareja de Ricardo Fort.

A su vez, Felipe Fort aseguró que Martínez no aceptaba su determinación de radicarse en Miami luego de cumplir sus 18 años. El joven también aseguró que no hubo ninguna charla previa con su tutor que hiciera presagiar el trágico desenlace.