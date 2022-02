La reacción de Sabrina Rojas al ver una foto íntima de Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro disfrutan de un romance a flor de piel. La bailarina y el actor no paran de mostrarse felices en las redes sociales. En este sentido, en las últimas horas, Vigna publicó en sus redes sociales una secuencia de fotos en la cama con Castro en el marco de los festejos por San Valentín. "Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir", expresó enamorada en Instagram.

Además, Vigna destacó que su novio tuvo un gesto muy especial el pasado fin de semana, en vísperas del día de los enamorados: "Gracias por hacerte kilómetros y kilómetros para estar en estos días tan importantes", expresó la cantante en una serie de historias con fotos del actor.

Como era de esperarse, la publicación se colmó de miles de "me gusta" de parte de sus seguidores. Actualmente la publicación ya cosechó más de 300 mil. Pero hubo uno en particular que sorprendió a todos: el de Sabrina Rojas. La ex pareja del actor decidió darle like a las jugadas fotos, demostrando que aprueba la relación del padre de sus hijos.

Recordemos que ambos terminaron su relación en muy buenos términos y se muestran muy receptivos el uno al otro con sus actuales parejas. Cabe señalar que Rojas está de novia con El Tucu López. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo es su vínculo entre Sabrina y Vigna.

A diferencia de otras ex parejas, Rojas está feliz de que Castro haya encontrado una nueva pareja y le encanta que sea Flor. Según el actor, cuando le contó que había comenzado una relación con la bailarina, su ex se puso muy feliz por él.

Además, él también está feliz por el noviazgo que mantiene Rojas con López. "Yo estoy re contento también por ella. Lo único que queremos es estar bien todos", comentó.

Por otra parte, también reveló que con su ex pareja tiene un vínculo muy bueno. Al tener un vínculo genuino, siente que las nuevas parejas de cada uno están tranquilas con su relación y por eso no existe celos de por medio. "Yo estoy feliz de que Lu esté feliz", aclaró.