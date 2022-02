La decisión que tomó Mica Viciconte sobre su hijo que despertó una discusión familiar

Mica Viciconte transita el último trimestre de su embarazo. La participante de Masterchef Celebrity espera la llegada de su primer hijo, Luca, junto a Fabián Cubero. En este contexto, reveló que hará los primeros días tras el nacimiento del bebé. En este sentido, advirtió que habrá un periodo de adaptación en el que solo estarán el bebé y sus padres.

"Ya les dije a todos que cuando nazca Luca, voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida. Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó", reveló Mica durante una entrevista.

"Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó", agregó sobre la charla que tuvo con su mamá. "¡Ojo! Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo", comentó entre risas.

Mica Viciconte y Fabián Cubero. Foto: Instagram @micaviciconte

Cabe recordar que en las últimas horas fue Nicole Neumann la que también se refirió a la llegada de Luca. La modelo se refirió al medio hermano que tendrán sus hijas. "Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz", expresó.

"Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato", comentó, volviendo a despertar rumores de sus deseos de ser madre. "Manu me enamoró más cuando vi cómo se relacionaba con ellas. Tiene todo", agregó Nicole que espera poder volver a ser madre.