Jorge Lanata y Eduardo Feinmann destrozaron al Polo Obrero con durísimas acusaciones

En el pase entre los programas de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata de este lunes, los conductores hablaron sobre la escasez de trabajadores para abastecer la cosecha y terminaron lanzando durísimas acusaciones contra el Polo Obrero.

En su ciclo radial, Jorge Lanata leyó el mail que le envió un productor agropecuario que decía: “Tuvimos que abandonar 80 hectáreas de limón por falta de personal para trabajar. Y, a lo mejor, tengamos que abandonar toda la quinta. En un pueblito cerca, hay mil personas jóvenes pertenecientes al movimiento social Polo Obrero, a parte de los que tienen planes sociales. Se dice que en Montecarlo, Misiones, hay más de 5 mil personas en movimientos sociales, planes, etcétera. Esto es realmente algo increíble, irracional pero real. Un país en estas condiciones es inviable”.

Además, en el texto que envió el productor en cuestión a Jorge Lanata agregaba: “Está en vigencia el decreto que compatibiliza planes sociales con trabajo registrado en blanco, pero ningún planero quiere venir a trabajar o a pedir trabajo. En los alrededores de la quinta, aproximadamente 20 kilómetros a la redonda, debe haber más de 10 personas que no trabajan porque algo cobran del Estado Nacional que les paga para que no trabajen. Yo tengo 60 años, me preparé y estudié, pero llegué a la conclusión de que, en estas condiciones, es inviable trabajar y producir ya que no conseguís personas para laburar ni en blanco ni en negro”.

Por su parte, Eduardo Feinmann mencionó un conflicto similar en La Rioja. “Lo mismo pasó con las aceitunas. ¿Viste que se llaman Polo Obrero, pero de obreros no tienen nada?”.

En tanto que Jorge Lanata redobló: “El Polo Obrero hace marchas pero después de las 10 de la mañana, no se levanta a las 5 ninguno”. A lo que Feinmann acotó: “Es el plan vagar”.

Sobre el final, el conductor de Alguien tiene que decirlo sentenció: “En vacaciones no hacen marchas, están en la costa. Van a la playa y no salen a buscar trabajo por miedo a encontrarlo. Le tirás una pala en la 9 de Julio y salen todos corriendo”.