La terminante respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron la fecha de su vuelta a la televisión

Tras la salida de Ángel de Brito de Los ángeles de la mañana (El Trece), su destino laboral se convirtió en una gran incógnita ya que su esperado pase a Telefe quedó demorado por una advertencia legal de que su nuevo envío no se parezca demasiado a LAM.

A medida que pasan los días, la versión más fuerte es la de que Ángel de Brito desembarcaría en canal América, pero el conductor hasta el momento no ha confirmado si llegó a un acuerdo con esa señal.

Por otro lado, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se peparan para debutar próximamente con Socios del espectáculo, un ciclo de espectáculos que justamente ocupará el lugar que dejó vacante en la grilla de El Trece Ángel de Brito.

Además, los colegas del exlíder de LAM tendrán como panelistas a algunas periodistas que trabajaron durante mucho tiempo junto a De Brito en su programa. De hecho, los exlíderes de Intrusos (América) lograron convocar a una "angelita" histórica, en lo que parecería ser una auténtica mojada de oreja.

Este fin de semana, en un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, Ángel de Brito sorprendió a todos con una terminante respuesta cuando una usuaria preguntó cuándo se lo podrá ver en la pantalla chica, y él filoso periodista respondió contundente: "Por ahora, no".

De todas formas, De Brito aclaró que dará detalles una vez que firme contrato, por lo cual todo parece indicar que su destino será canal América. Así y todo, su regreso a la televisión podría demorarse más de lo esperado ya que cuando un seguidor le preguntó si será en abril, el conductor contestó: "No creo".

Por otro lado, cuando le consultaron si su programa tendrá un nuevo nombre, Ángel de Brito sentenció: "Sí. Si no me quieren dejar trabajar". Con esa respuesta dejó en claro que desde El Trece no van a permitir que siga utilizando la marca de Los ángeles de la mañana.

Si. Si no me quieren dejar trabajar #angelresponde https://t.co/c1jffesmhP — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 13, 2022

Finalmente, sobre la información confirmada, De Brito contó que tendrá tres panelistas: Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw.