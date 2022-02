El llamativo motivo que llevó a Jimena Barón a regalar una prenda que compró para ella

Jimena Barón disfruta de unas semanas en Miami por motivos laborales, ya que allí está ultimando los detalles de su nuevo disco. Sin embargo, lo que más llamó la atención en estos días es que la cantante aprovechó para hacer compras en dicha ciudad, y tuvo que regalar por un llamativo motivo una prenda que inicialmente había adquirido para ella.

Se trata de una camisa tipo top, verde brillante, que Jimena Barón vio en una vidriera y automáticamente quiso tenerla. “Amorcitas, he subestimado nuevamente mis lolas que no se ven exuberantes, pero son más grandes de lo que parecen. Cuestión, no me cierra este bello atuendo”, comentó la cantante desde sus historias de Instagram.

Luego agregó: “¿Alguna pequeñita y con poca lola cerca de Palermo? A la vuelta lo puede pasar a buscar. Se lo regalo. ¡Es tan bello! Yo soy 95. Debería ser mucho menos”.

De esta manera, Jimena Barón decidió sortear entre sus seguidoras la camisa en cuestión y cientos de mensajes no tardaron en llegar.

Unas horas después, la artista compartió el diálogo que tuvo con una fan llamada Juanita que ante la propuesta de su ídola respondió: “¡Yo!”. Entonces Jimena Barón le preguntó a la joven podía pasar por Palermo a retirar la prenda y publicó el ida y vuelta que tuvieron.

“Ay, me muero. Sos lo más. La semana del 21 estoy ahí”, expresó la seguidora. Mientras que Jimena Barón aseguró que en esa misma semana vuelve al país, y que la admiradora pasar a retirar la camisa a una oficina. “Soy de Tandil, pero justo esta semana me voy a vivir para allá. Mil gracias”, expresó la joven. A lo que la cantante respondió: “Espectacular. Regalo de bienvenida. Mucha suerte”.