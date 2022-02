Confirman el nombre de la figura que ocupará el lugar que Florencia Peña deja vacante en Telefe

La despedida de Florencia Peña de su magazine Flor de Equipo (Telefe) ya tiene fecha estipulada para el viernes 11 de marzo, a pesar de que la conductora quería bajarse del ciclo a principios de febrero. Y ahora, trascendió la confirmación del nombre de la figura que ucupará el lugar que la actriz deja vacante en Telefe.

Recientemente, en un móvil con Intrusos (América), Florencia Peña aclaró: “Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue. Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero”.

Además, la artista descartó rumores de tensión con Telefe. “No, al contrario. Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera”, expresó contundente Florencia Peña.

Tras varios rumores sobre los nombres de las figuras con más chances para ocupar el sillón de Florencia Peña, finalmente trascendió que Georgina Barbarossa es la elegida. Actualmente, la conocida comediante está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra Una noche en el hotel.

Georgina Barbarossa y Flor Peña.

Una vez que termine la temporada de verano, Barboarossa viajará a Buenos Aires para ultimar los detalles de su vuelta a la televisión.

Si bien Georgina tiene contrato con Viacom para un programa de cocina que sería adaptado para un nuevo formato más afín con lo que Florencia Peña venía presentando en Telefe.