Renunció una figura clave de Masterchef Celebrity: el motivo

Sorpresa para los fanáticos de Masterchef Celebrity. Una de las figuras del certamen culinario de Telefe decidió dar un paso al costado. Gastón Dalmau abandonó su rol como host digital del reality.

El campeón de la segunda edición del famoso reality comenzará a grabar una serie y la abultada agenda de rodaje le impide continuar con la conducción del programa. El lugar que dejó vacante el actor será ocupado por el periodista Diego Poggi.

"Hoy me despido de un ciclo donde aprendí, me divertí, lloré, crecí y fuí muy feliz. Primero como participante y después como host digital. Gracias por darme la oportunidad y a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis por todo lo aprendido", expresó el actor en sus redes sociales.

"Santi del Moro gracias por ser la cabeza de ese equipo, al equipo de digital que la rompen toda y a todo el crew de MC que mas allá de ser unos profesionales increíbles son grandes personas e inolvidables compañeros! Y a ustedes que están ahí, a los que me leen, me siguen y me acompañan siempre. Los quiero. Gracias", finalizó el ex campeón de Masterchef Celebrity.

El actor será parte de Medusa, un thriller que cuenta la historia de un grupo de amigos que se toman un fin de semana de relax en un balneario. Luego de llegar, un miembro del grupo es encontrado muerto en la playa. Al comenzar la investigación, cada integrante del grupo ofrece una versión diferente de lo que ocurrió. Finalmente, la verdad saldrá a la luz luego de resolver un complejo entramado de pistas.

La serie es dirigida por Jazmín Stuart y protagonizada por Soledad Villamil, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Violeta Urtizberea, Florencia Dyzsei, Félix Santamaria, María Abdai, Moro Anghileri y Juan Ignacio Cané.