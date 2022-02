En medio del escándalo en Masterchef Celebrity, se viralizó una foto de Damián Betular

MasterChef Celebrity es tendencia en las redes sociales cada noche y las mediciones del rating demuestran corroboran por qué es el programa preferido de los argentinos. Actualmente, el certamen culinario de Telefe se encuentra transitando etapas definitorias, lo que genera mayor repercusión entre sus seguidores.

En este contexto de suma tensión para los participantes, la emisión del miércoles será recordada por el escándalo que protagonizaron Paulo Kablan y Tomás Fonzi. Luego de un descuido del periodista de policiales, el actor estalló de furia.

El conflicto se originó cuando Kablan fue a una de las heladeras y tomó un plato que no era el suyo. La preparación le correspondía a Fonzi. "No está mi torta, ¿me están jodiendo, no?", disparó el actor enfurecido. "Bueno, ya no me causa risa esto, porque tengo que preparar todo y meterlo al horno. Ya todos lo metieron al horno y yo no tengo mi masa", agregó. "Se lo saqué yo, fui yo. Te cagu*, bolud*", respondió el periodista.

Tras lo sucedido, los participantes solicitaron la presencia de los jueces de la competencia. Finalmente, ambos intercambiaron sus tortas y el actor pudo recuperar su preparación.

Ahora, se hizo viral una foto que tiene a Damián Betular en el centro de la escena y tres participantes a su alrededor. La imagen representa el momento justo de la discusión. "Que alguien haga una versión de esta foto tipo pintura de Da Vinci", escribió el actor en su cuenta de Twitter. El mensaje se viralizó en minutos. Rápidamente no faltaron los creativos que cumplieron con la demanda.

Noticias Relacionadas Tomás Fonzi protestó indignado por un robo en MasterChef Celebrity

"¿Así o más falop... te gustaría?", respondió otro usuario con la foto editada. Allí se puede ver a Betular, Fonzi, Kablan y Katherine Fulop en lo que parece un cuadro renacentista.