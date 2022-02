Juana Viale destruyó al ministro Juan Cabandié por los incendios en Corrientes: “Empezá por…”

Sin filtros, Juana Viale saltó a la arena pública para emitir una durísima opinión contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. La nieta de Mirtha Legrand no ocultó su pensamiento, ni acudió a mensajes políticamente correctos.

La hija de Marcela Tynare abordó la problemática climática que se experimenta en la provincia de Corrientes, a partir de un sinfín de focos de incendios que destruyen miles y miles de hectáreas de esas tierras litoraleñas y que hunden al país en una pérdida inconmensurable.

En un rapto de navegación por Twitter, y mientras disfruta de las beldades de Punta del Este, Juana leyó una noticia en la que Cabandié se refería a la ayuda que le prestó el gobierno nacional al país de Barbados en torno al cambio climático del planeta y explotó en ira.

Juana entendió que debía emitir su opinión y lo cruzó directamente al ministro, con toda la intencionalidad de exigirle que ponga manos a la obra para solucionar los incendios que azotan el suelo correntino. Sin preámbulos, ni tapujos, la actriz le dijo de todo.

El tuit de Cabandié rezaba: “Acompañé al presidente Alberto Fernández en la reunión con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para profundizar en la agenda por el cambio climático”. Estas líneas fueron las que destaron la bronca de Juanita.

Rápidamente, Viale quiso imponer agenda y dejar en claro que su postura dista enormemente de la gestión actual y bramó: ¿Por qué mejor no volvés a atender las emergencias climáticas por los incendios que tenemos en nuestro país? Empezá por casa”.

Lejos de obviar semejante recriminación, el ministro se tomó el tiempo de responderle a la famosa y escribió: “Estamos trabajando conjuntamente con la provincia de Corrientes, a través del Comité de Emergencias que hemos convocado. Desde el Ministerio de Ambiente enviamos 62 brigadistas y personal técnico, 4 aviones hidrantes, camiones autobomba y móviles de apoyo”.

Pero eso no fue todo, porque el gobernador de Corrientes, que reconoció que nunca invirtieron en recursos para pelear este tipo de problemáticas, también se sumó a criticar a Cabandié. Cristina dijo que hay funcionarios que no funcionan. No voy a polemizar con el ministro, pero la verdad es que no se comportó bien con nosotros”, posteó.