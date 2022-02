Cinthia Fernández reveló su talento oculto y sorprendió a sus seguidores

Cinthia Fernández suele convertirse en noticia por estar involucrada en alguna polémica, tanto como protagonista de ella como por no tener filtro a la hora de dar su opinión en los “problemas” ajenos.

Sin embargo, cuando de sus hijas se trata, no hay nada que se aleje más de aquella versión de panelista sin pelos en la lengua que demostró ser y que tan bien la rompió en Los ángeles de la mañana (El Trece). En esas ocasiones deja ver su costado más tierno.

Lo cierto es que Cinthia Fernández es una madre todo terreno, o así se define ella con todo lo que fue revelando sobre lo poco presente que está Matías Defederico en la vida de sus tres pequeñas, Charis, Bella y Francesca.

Sumado a que en redes sociales no deja ninguna duda de ello. Sea por canje o por trabajar todo el día, a esas niñas no les falta nada. Sin embargo, a veces los regalos más importantes son los que menor valor monetario tienen, y así lo demostró la bailarina.

Algunos días atrás, Cinthia Fernández dejó en evidencia cual es su talento oculto y sorprendió a su seguidores. La mediática compartió imágenes de un dibujo de un caballo en su cuenta de Instagram junto con el texto: “Un secreto que tenía guardado hace mucho sobre mí”.

Aquel dibujo estaba muy bien hecho y tenía una inscripción debajo que decía "De mami a Charis”, junto a su firma, lo que revelaba que había sido ella misma quien lo había hecho.

Sin embargo, algunos de sus más de cinco millones de seguidores dudaron de la veracidad de los hechos, lo que llevó a Cinthia Fernández a demostrar toda su capacidad a la hora de agarrar un lápiz y una hoja.

La panelista subió un video con un paso a paso para dejar en evidencia que ella fue quien le dibujó aquel increíble caballo a su pequeña Charis. En esta nueva obra de arte optó por ilustrar una abeja junto a unas flores.

La producción le llevó más de un día pero valió la pena la espera con el increíble resultado final. "Muchos no me creen que este dibujo lo hice yo. ¿Y quieren saber una cosa? Fui yo. Lo hice yo. ¿No me creés? Ahí va otro”, escribió junto al video.