Camila Perissé recibió un desolador pronóstico de salud

Camila Perissé se encuentra internada en Mar del Plata luego que no recibiera las atenciones necesarias. Fue Julio Chino Fernández, marido de la actriz, quien reveló detalles dramáticos de su estado de salud. Con el correr de los meses fue empeorando tanto en el aspecto físico como en lo cognitivo. Así fue que Julio viene denunciando "mala praxis" y culpó a la clínica de la ciudad de Pergamino en donde la actriz había estado internada.

"La traje con 45 kilos, con su mente ida, no sabía quién era yo. Llegó con una infección por no atenderla como correspondía en Pergamino", expresó en el programa A la tarde (América). "Ella está en un 70 % con su parte cognitiva mejorando, tiene un 30 % que no funciona y le cuesta mucho volver cuando hablamos. Está muy flaquita y está en sillas de ruedas o en la cama", agregó.

Luego, expresó con angustia el parte médico que recibió: "Notaba un acortamiento en los tendones. Entonces, contraté a una kinesióloga profesional, de acá de Mar del Plata, que de hecho la tengo que pagar yo, que va a empezar esta semana el tratamiento. Y me dio un parte muy doloroso: Camila no va a volver a caminar nunca más. Pero no es por la pierna izquierda, son las dos piernas que tiene así", contó Fernández.

"Queremos que este caso de Camila sea un antes y un después. Y se termine con esta burocracia tremenda que hay. Y estoy hablando de PAMI: estoy pagando hasta los pañales. La escara en su espalda la pudimos cicatrizar en cinco meses con azúcar, ¿se entiende? Y la alimentación nasogástrica nunca me la dieron", finalizó Fernández.