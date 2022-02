Tras anunciar sus ganas de abandonar Masterchef Celebrity, Catherine Fulop protagonizó un tenso cruce con Damián Betular

Catherine Fulop es una de las participantes de MasterChef Celebrity que marca la diferencia por su humor y ocurrencias. Aunque todo parece felicidad para la modelo, en una reciente entrevista reveló cómo transita su paso por el reality culinario de Telefe.

"Estoy agotada, cocinar es un estrés y estoy enloquecida", reconoció en diálogo con Susana Roccasalvo en el programa Implacables (El Nueve). "La verdad que a veces digo '¿qué hago yo acá?', me quiero ir a mi casa'. A veces empiezo a cocinar y me quiero ir", se sinceró al aire.

En este contexto, anoche protagonizó un tenso cruce con Damián Betular, jurado del certamen. Cathy comenzó algo perdida con el desafío de preparar media docena de donas. "Voy con calma viendo todo lo que estoy haciendo. Esto necesita precisión y seguir los pasos para que la masa pueda leudar", dijo la venezolana y luego rogó por que le tocara la ayuda de Germán Martitegui. Sin embargo, el encargado de pasar por su estación fue Betular.

"Cathy, no es por celos, no es por nada, yo estoy en una semana... necesito esta semana de mucha paz. Si vos te sentís más cómoda con Germán, yo me puedo ir voy a otra estación. Pero no te lo digo mal", expresó el pastelero. Pero Catherine se arrepintió. "Noooo, bebé, quedate. En pastelería te prefiero a vos, amo que vengas acá...", respondió la modelo.

"¿Ahora qué hago? ¿Abro el hueco acá?", le consultó. "Sí, ¿está tamizada?", preguntó el pastelero. "Ahora la tamizo mientras que la voy echando, ¿te parece?", respondió Cathy. "Con la mano", le dijo con firmeza. Y ella, nada, en la suya. Damián insistió: "Con la mano, con la mano, con una mano. ¡con la maaaaanooooo!", le gritó. "Ay, pero estás odioso, maluco, ¿qué te pasa?", lo frenó Fulop.

Pese a las dificultades, Catherine fue muy elogiosa por el jurado. "Esto es una dona, tiene todo lo que tiene que tener. Es una consistencia muy especial que ofrece resistencia y a la vez se deshace. Está muy bien de textura, está muy bien de sabor. Me gusta lo que hiciste con los colores, eso de hacer cada una distinta", le dijo Germán Martitegui.

"Esta no sé si cataloga como dona, pero el sabor es espectacular. La pastelera no tiene un grumo, la masa tiene un sabor espectacular. No es una dona, es una berlinesa, pero es espectacular", cerró Betular haciendo las paces con Cathy.

Finalmente, fueron elegidas las mejores donas de la noche y Fulop subió al balcón clasificando directamente al miércoles de beneficios.