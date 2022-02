Mica Tinelli contó por qué no se irá a vivir a México con Licha López: "Todavía tengo que..."

Cuando se firmó el pase de Lisandro López de Boca Juniors a Xolos de México, Mica Tinelli le clavó una daga a su papá, Marcelo. La “empresaria” le informó que se iba a ir del país por primera vez, para acompañar la carrera de su novio (cuando se conocieron él estaba en Europa, pero no armó las valijas).

Lo que parecía que iba a ser a toda velocidad (Tinelli mostró cómo fue la despedida del defensor en Punta del Este), al final se está dando a un ritmo bastante lento. Licha ya debutó en la frontera con los Estados Unidos (la ciudad queda a pocos kilómetros de Estados Unidos, en el lado del Pacífico) e hizo un gol. Pero su chica luce por su ausencia.

¿Qué pasó? Algo sencillo. O no tanto. En Buenos Aires quedaron muchas cosas por organizar, teniendo en cuenta que Micaela y Lisandro se habían mudado a una nueva propiedad hace algunos pocos meses después de haber dejado el departamento que le regaló papá Marce a unas pocas cuadras de su residencia (todo para tenerlas controladas, claro).

Pero ante el run run de las redes, la dueña de una marca de ropa decidió dar la cara y contó a través de sus stories de Instagram por qué aun no se irá a vivir a Tijuana con su pareja. Y fue muy sencillo todo: "Me tengo que organizar con los perros", explicó a modo de título.

"Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’... Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón. Y también después me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar", agregó Micaela.

"Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio; voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre", terminó.

Las mascotas de Mica Tinelli se llaman León y Charly, y son de raza Chihuahua. Cada vez que sube imágenes de ellos a sus redes sociales, no deja de cosechar like. Y tienen por qué: ¡son hermosos! ¿O no?