Lizy Tagliani compartió llamativos posteos tras su separación de Leo Alturria

Hace unos días, Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria tras dos años y medio de relación. Más allá de alguna polémica por una expresión del joven que dejó entrever una infidelidad por parte de ella, la artista es fiel a su esencia y lejos de dramatizar el momento este martes compartió dos llamativos y desopilantes posteos en la red.

Recordemos que Lizy Tagliani había expresado en el posteo en el que anunció la ruptura con Leo Alturria: "Nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo. Son costos de esto de ser conocida. Con Leo hace casi dos meses que no somos novios. Nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos".

Por su parte, Leo Alturria había comentado en dicha publicación de Lizy Tagliani: "Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque si, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero".

Y ahora, en medio de especulaciones y rumores, Lizy apostó de nuevo al humor con un simpático posteo en el que posó vestida de monja y comentó: "Basta, ya lo decidí".

El divertido posteo de Lizy Tagliani tras su separación.

En un par de horas, la postal recibió más de 15.000 likes y cientos de mensajes de aliento de los seguidores de la conductora. "Genia", "Amén", "Te amo"; y muchos emojis de sonrisas acompañaron la ocurrencia de Lizy Tagliani.

Pero eso no fue, todo este martes en la noche, la figura de Telefe compartió un video acompañada de su perro que duerme plácidamente panza arriba, mientras Lizy tiene uno una de sus piernas apoyadas en una mesita. "A comerrrr jajajjaja. Y va la cuarta noche que no ceno capeletinis o fideos con manteca y queso jajajjajaja", comentó en el epígrafe. Mientras que en el audio del video se la escucha decir: "Estoy tomando agua tónica porque ya estoy detonada del hígado. Todos mis amigos me hacen comida, no sé por qué relacionan acompañar a alguien con darle de comer y emborracharla".

"Llegará tu amor", "Jaja, te quiero", "Salud mi cielo", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Lizy Tagliani al divertido video que compartió.