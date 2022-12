Silvina Escudero deslumbró en su casamiento con un vestido reciclado: los grandes ausentes a la fiesta

Este jueves, Silvina Escudero y su novio Federico tuvieron su gran fiesta de casamiento tras su paso por una ceremonia civil en el mes de agosto. El evento reunió a más de 200 invitados, pero algunas celebridades estuvieron ausentes por diversos motivos.

La celebración tuvo lugar en un conocido hotel de Cardales, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Allí llegó Silvina Escudero junto a su novio en antiguo auto descapotable.

En dialogo con un móvil de LAM, Escudero expresó: “Estamos muy felices, la ceremonia fue divina, aunque hizo mucho calor”. A lo que Yanina Latorre agregó sin filtro desde el estudio: “Qué día horrible para casarse”. Sin embargo, la bailarina retrucó diciendo que la ceremonia fue junto a un lago y en ese momento se desató una agradable brisa.

A la hora de hablar de su vestido de novia, Silvina Escudero detalló: “El diseño es de Claudia Arce, y lo más emotivo es que el top tiene partecitas del vestido de novia de mi mamá. El traje de mi mamá era completamente en guipure, y yo le agregué una cola larguísima y un escote bien profundo en la espalda”.

Sobre la fecha elegida para el evento, Escudero admitió: “Les digo la verdad, no fue por el día de la Virgen, que me encanta también, pero la verdad es que elegimos el día de hoy porque es el único que no juega Argentina en el Mundial”.

Desde su cuenta de Instagram, la bailarina compartió algunas imágenes y expresó: “Estoy súper emocionada de poder festejarlo bien con nuestros amigos, que vienen del interior y de otros países. Lloré de la emoción escribiendo mis votos, los que le voy a leer a Fede en la ceremonia, ahí lloré tres veces más, y así estoy, pero feliz”.

La fiesta comenzó a las 18 y entre otros detalles la fiesta de casamiento de Silvina Escudero contó con un show de César Banan Pueyrredón. El notero de LAM comentó que entre las grandes ausencias se destacaron Natalie Weber, Mauro Zárate y Nicolás Scillama, quienes se contagiaron coronavirus. Mientras que Jey Mammon no asistió por problemas estomacales y Noelia Marzol faltó porque internaron a su marido. A su vez, Carmen Baribieri pegó el faltazo porque al otro día tenía que levantarse tempraano para hacer su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine).