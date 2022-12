La teoría de Cata sobre el beso entre Nacho y Thiago en Gran Hermano

Si bien Thiago estuvo con Daniela, desde hace tiempo los fanáticos de Gran Hermano se ilusionan con que él esté con Nacho. "Nachiago" es como los internautas han bautizado a esta pareja y ahora, un llamativo episodio que protagonizaron estuvo en boca de todos en las redes.

El supuesto beso entre Nacho y Thiago en Gran Hermano

Los jóvenes se dieron un beso en la pileta y nadie pasó por alto este momento. Mucho se comentó sobre el tema y una de las que dio su punto de vista fue María Laura, conocida por todos como Cata. La última eliminada del reality de Telefe habló con Jorge Rial y disparó su teoría.

Cata de Gran Hermano

"¡Se ve que Nacho se siente muy solo desde que me fui!", manifestó entre risas. "Yo estuve muy cerca de Nacho porque sentíamos que estábamos los dos solos y nos sentíamos la presa de la casa porque pensábamos que siempre nos iban a nominar a nosotros", indicó.

Luego, señaló: "Yo he tenido la posibilidad de charlar mucho con Nacho y no sé si ustedes saben que él tiene dos papás…y mi hija tiene dos mamás. Hubo muchas cosas que yo le pregunté a él porque me interesaba su perspectiva de tener dos papás, por mi hija, y le pregunté por su sexualidad".

Por último, Cata, contó: "Me dijo que a él le gustaban las chicas y que no estaría con un hombre, aunque sí había tenido propuestas. Debe haber sido una broma, un beso, pero no. Ahora de Thiago no sé cómo se percibe".