Carmen Barbieri reveló que planeó matar a Santiago Bal luego de su infidelidad

Cuando Carmen Barbieri y Santiago Bal estaban en pareja, él la engañó con Ayelén Paleo, una de las vedettes de su revista. "Si estaría vivo ahora y me hace lo mismo que me hizo, tampoco lo perdono. Fueron 26 años de estar con un hombre que es el padre de mi hijo", indicó la capocómica.

Y agregó: "Teníamos hablado este tema de la infidelidad, este tema de no mezclar las sábanas con los telones. Yo era la directora de ese espectáculo. Esto ya lo tenía claro él. Yo me arrodillaba y a esa señorita le cortaba los flecos para que no se enganche cuando bailaba el tango y que haya ese engaño, frente a 50 personas del elenco... Y después se enteró el país".

En diálogo con Ángel de Brito, Barbieri contó: "Ella se metió en mi casa y se armó un quilombo. Él estaba re cansado de mí. Ella dice que nunca pasó nada y le creo yo a ella. Él dijo que le cobraba $2000 pesos la hora".

"Yo no podía creer que Santiago me dejó. Me llevaba 20 años, di la vida por ese hombre. Después murió en mis brazos... Yo le hice un pan de carne la noche anterior con un puré de batatas, comió y al otro día se fue. Estaba todo tan bien en mi casa. Yo dije '¿habré hecho mal la comida?'", señaló a corazón abierto.

Luego, confesó: "Yo planeé matarlo a Santiago, planeé todo, hasta cómo lo iba a matar. Es más, me iba a quedar viendo cómo se moría porque este capaz que resucitaba. Lo hablé con mi psiquiatra y me dijo 'las ganas de matar a alguien y planearlo es principio de locura' y yo le decía 'yo me voy a entregar, yo tengo todo planeado'. Ella me decía que cada vez que yo entraba al consultorio se ponía el cinturón de seguridad".



Por último, la mamá de Federico Bal, contó: "Yo le dije 'yo no estoy loca, yo no quiero que respire el aire que yo respiro en este planeta. Quiero eliminarlo'. Le iba a meter un cuchillo, había pensado bien dónde y cuánto tiempo iba a tardar en morir... 40 minutos, más o menos. Leía y estudiaba medicina y sabía donde tenía que darle para que se muera. Y esperar que pase porque él sobrevivió a varios cáncer, todo. Estaba tan llena de ira que después se me fue. Mi hijo me hizo reaccionar, me sacudió y me dijo '¿No te das cuenta que hace mucho te dejó de amar? Nadie tiene la culpa'".