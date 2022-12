Juanita Tinelli preocupó a todos con un fuerte mensaje: "No estoy bien"

Juanita Tinelli no atraviesa un buen momento. Así lo compartió con sus seguidores en las redes sociales, despertando la preocupación de muchos de ellos. La hija menor de Marcelo Tinelli decidió volcarse en su cuenta de Twitter a la madrugada para revelarle a sus fans lo que la afecta.

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus seguidores le dieron consejos para superar este difícil momento que atraviesa.

"Son días y días, capaz debas buscar a alguien que te ayude, debe ser algo psicológico que te debe estar afectando emocionalmente o cosas así"; "Busca hablar con alguien que te de confianza... Es solo un estado temporal, cosas de la mente. Ocúpate de algo que te cueste y llene", fueron algunos de los mensajes que recibió.

A principios de agosto, Juanita dio un móvil para LAM (América TV). Durante la nota, se refirió a la posibilidad de realizar un viaje a Europa con la idea de desarrollar su carrera como modelo. "Yo no hago notas, perdón", comenzó diciendo la joven de 19 años. "¿Pero es verdad que te vas a ir afuera?", le consultó el periodista. "Sí, a Europa. Estoy muy contenta. La idea por ahora es ir, en el modelaje hay que estar ahí", contó.

Sobre su trabajo como modelo aseguró que se siente muy cómoda, no así con la actuación. "Me gusta lo artístico, pero actuar no. Y bailar, bailo cuando salgo con mis amigos", comentó.