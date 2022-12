El inesperado regalo de cumpleaños que Wanda Nara le pidió a L-Gante

L-Gante estuvo invitado este lunes al programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV. Durante la charla, el artista habló de su pasado, su presente y que le depara el futuro dentro del ambiente de la música. Pero además, se metió de lleno en su faceta más mediática, la que explota al máximo en la actualidad a partir de su amistad con Wanda Nara.

En este contexto, la empresaria se sumó a la entrevista por teléfono. Fue ahí donde comenzó un picante ida y vuelta entre ellos. "Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar, que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y ni siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo", contó L-Gante sobre cómo fue una de sus primeras salidas juntos.

Luego, Grego quiso saber si alguno dejó plantado al otro en algún momento. "Nunca te dejé plantado, Elián", dijo Wanda atajándose. A lo que L-Gante respondió categórico: "Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?", expresó sobre los festejos al estilista y mejor amigo de Nara que celebró su cumpleaños en la casa de la empresaria.

L-Gante y Wanda Nara.

"Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar. Igualmente, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila", le devolvió Wanda.

Y ya que hablaban de cumpleaños, este viernes Wanda cumple 36 años. Al ser consultado sobre qué regalo hacerle, L-Gante se mostró preocupado: "Ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar", recordó el artista sobre la charla que mantuvieron hace algunos días atrás.

Entonces, Rosello intervino y le explicó: "Para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia. Pero si es algo que ella no puede comprar, no sé... un país", finalizó con humor.